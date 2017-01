hr2 21:00 bis 22:30 Sonstiges "Superpsalm" Mit Texten der Genesis und Psalmen Merken "Superpsalm ist eine vielgestaltige, akustisch musikalische Übertragung von ausgewählten Bibeltexten: zum einen von Psalmen, die Arnold Stadler neu übersetzt hat, zum anderen von Texten aus dem 1. Buch Mose, die nahezu dadaistisch zerlegt und reduziert wurden. Stadlers unkonventionelle neue Übersetzungen haben mich dazu animiert, weiter zu gehen als nur einzelne Psalmen zu vertonen. In ca. 40 Einzelszenen werden die Texte vermischt, zerschnitten und durch auditive Strukturen neu geordnet. Sie werden zahlreichen musikalischen und anderen akustischen Materialien gegenübergestellt. Gesang, Sprache und sprachferne tonale Äußerungen stehen nebeneinander. In einigen Passagen scheinen die religiösen Wurzeln der Texte zu verschwinden. Denn auch Ängste, Verlassenheit, Brutalitäten und besonders aus aktueller Sicht der Fundamentalismus des Menschen sind ihre Themen. Der Weg, die Bibelstellen von ihrem religiösen Inhalt zu emanzipieren, führt zu einem übergeordneten Superpsalm, die Schönheit der Texte erscheint in neuem, heutigem Klang." [H. Kretzschmar] In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: David Moss (Moses), Angela Winkler, Christoph Pütthoff, Frankfurter Kantorei, Alexander Kreidel (Leitung), Jean Paul Höchstädter (Schlagzeug), Christopher Brandt (E-Bass), Elisabeth Seitz (Psalter), Ueli Wiget (Harfe), Hermann Kretschmar (Keyboard), Winfr Regie: Hermann Kretzschmar Musik: Hermann Kretzschmar

