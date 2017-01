hr2 15:00 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Schostakowitsch: 1. Jazzsuite (hr-Sinfonieorchester, Leitung: Dmitrij Kitajenko)<ek><bk>Donizetti: "Der Liebestrank" - Szene und Duett Adina - Nemorino aus dem 1. Akt (Cecilia Bartoli, Mezzosopran; Luciano Pavarotti, Tenor; Orchestra Sinfonica di Milano "Giuseppe Verdi", Leitung: Riccardo Chailly)<ek><bk>J.S. Bach: 4. Klavierkonzert A-Dur BWV 1055 (Murray Perahia, Solist und Leitung; Academy of St. Martin-in-the-Fields)<ek><bk>Saint-Saëns: Caprice sur des airs danois et russes op. 79 für Flöte, Oboe, Klarinette und Klavier (Vincent Lucas; Alexandre Gattet; Olivier Derbesse; Laurent Wagschal)<ek><bk>Mozart: Divertimento D-Dur KV 136 (Ostbottnisches Kammerorchester, Leitung: Juha Kangas)<ek><bk>Granados: Andaluza op. 37 Nr. 5 (Leticia Moreno, Violine; Ana-Maria Vera, Klavier)<ek>. In Google-Kalender eintragen