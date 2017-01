hr2 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Judith" Merken Der assyrische Feldherr Holofernes überzieht den Orient mit Krieg und Vernichtung. Seine Armee raubt, plündert, verbrennt Felder. Wer sich nicht unterwirft, wird vernichtet. Als er in Palästina einfallen will, kommt seine Invasion vor der kleinen Bergfestung Betulia zum Stillstand. Eine grausame Belagerung beginnt. Als die Not der Belagerten so groß wird, dass sie die Kapitulation ankündigen, fasst eine Witwe einen Plan. Judith, das ist die Geschichte einer Frau und sie wird nicht neu erzählt, an sie wird im Hörspiel nur erinnert ("... aber wenn ich von der Vergangenheit erzähle, von was anderem erzähle ich da, als von dem, was bald passieren wird", Marguerite Duras), an eine Frau, die allein in der Hingabe an ihren eigenen, ganz persönlichen Gott die Kraft findet, sich zu einer Tat zu entschließen, vor der andere, die an einen ganz anderen Gott glauben, zurückschrecken. Sie tötet Holofernes und rettet ihre Stadt. Die Überlieferung berichtet von einer der vielen jüdischen Helden- bzw. Wundergeschichten, in denen immer davon die Rede ist, dass, lässt man es nur darauf ankommen, das Unmögliche durchaus möglich werden kann. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hans Peter Hallwachs (Baal-Schem / Rabbi), Sigrid Burkholder (Verkäuferin / Frau), Sylvester Groth (Holofernes), Andreas Grothgar (Chronist 2), Robert Dölle (Levi / Simeon), Corinna Harfouch (Judith), Dimitri Alexandrov (Daniel Charms), Mark Zak (Isaak Ba Regie: Walter Adler Musik: Pierre Oser

