Bayern 2 20:05 bis 21:00 Sonstiges radioMitschnitt Nick Cave & The Bad Seeds Merken Als Nick Cave 1992 im Münchner Circus Krone spielte, war er noch ein Star des Undergrounds. Dramatische Songs wie "Deanna", "The Mercy Seat" oder "Tupelo" prägten ein Set, das gleichzeitig widerspenstig und melodramatisch war, wo sich Harmonie und Lärm die Hand gaben und die Bad Seeds (damals mit dem Anti-Gitarristen Blixa Bargeld) erfolgreich versuchten, Rock-and-Roll-Klischees zu vermeiden. Der Zündfunk hat damals das Konzert mitgeschnitten und präsentiert es 24 Jahre später inklusive eines Interviews mit Nick Cave, der unter anderem von Auseinandersetzungen mit dem Hotel-Personal zu berichten wusste. In Google-Kalender eintragen Moderation: Roderich Fabian