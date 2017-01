Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Vom Umgang mit dem Heute und dem Gestern Die Gegenwart. Ein rätselhaftes Phänomen / Chronos der Die Erfindung der Zeit / Das Kalenderblatt 04.01.2016: Tag der Belanglosigkeiten. Von Caroline Ebner Merken Die Gegenwart - Ein rätselhaftes Phänomen. Autorin und Regie: Irene Schuck. Wir machen Pläne, sorgen für morgen und erinnern uns an das, was einmal war. Wir leben nicht nur in der Zeit, sie bestimmt unser ganzes Wesen. Aber wenn wir fragen, was das eigentlich ist, die Zeit, dann fällt uns die Antwort schwer. Heute ist unser vorherrschendes Zeitempfinden, dass wir ständig zu wenig davon haben. Der Leistungsdruck zwingt uns zu immer noch größerer Effizienz in der Arbeit. Und auch unsere Freizeit versuchen wir so effizient wie möglich zu gestalten: möglichst viele, intensive Erlebnisse! Bloß keine Zeitvergeudung! Was wir damit erreichen: wir vergeuden unser Leben, leben gar nicht wirklich, sondern hetzen nur einer Idee davon hinterher. Oder mit den Worten des Philosophen Blaise Pascal: "Nie halten wir uns an die gegenwärtige Zeit. Vergangenes und Gegenwärtiges sind für uns nur Mittel, einzig auf das Zukünftige geht unsere Absicht. Also leben wir nie, sondern hoffen bloß zu leben." Die Philosophen haben immer wieder über das rätselhafte Phänomen der Zeit und das der Gegenwart nachgedacht. In Google-Kalender eintragen