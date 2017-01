Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Der Mensch zwischen Widerstand und Gehorsam Das Recht auf Widerstand. Wer sich nicht wehrt ... / Autorität. Sanftes Führen oder Maske der Gewalt / Das Kalenderblatt 04.01.2016: Tag der Belanglosigkeiten. Von Caroline Ebner Merken Das Recht auf Widerstand - Wer sich nicht wehrt - Autorin: Claudia Heissenberg. "Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt" lautet ein alter Sponti-Spruch, den sich heute Bürger jeglicher politischer Couleur gerne auf die Fahnen schreiben. Egal ob reich oder arm, links oder rechts - wehren kann man sich gegen alles und jeden. Im Großen oder Kleinen, mit Worten, Verweigerung oder Protest, vor Gericht oder mit Gewalt. In der Philosophie wird das Recht auf Widerstand seit der Antike diskutiert. Für Aristoteles war Auflehnung immer dann gerechtfertigt, wenn maßlose Herrscher nur ihre eigenen Interessen verfolgen. 'Wenn ein Fürst, weit davon entfernt, seine Untertanen glücklich leben zu lassen, sie unterdrücken und vernichten will, so endet die Grundlage des Gehorsams', meinte auch der französische Philosoph der Aufklärung Montesquieu. In Deutschland ist das Recht auf Widerstand seit 1968 sogar im Grundgesetz verankert. Es soll die Ordnung in unserem demokratischen und sozialen Rechtsstaat schützen. Aber wann und warum, wogegen und wie sollte man sich wehren? Und ist es nicht manchmal besser still zu sein? In Google-Kalender eintragen