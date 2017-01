Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Jazz aus Nürnberg: Jazz & Beyond "The Heart of Things". John McLaughlin zum 75. Geburtstag. Aufnahmen mit Al DiMeola, John McLaughlin und Paco de Lucia Merken "The Heart of Things". John McLaughlin zum 75. Geburtstag. Aufnahmen mit Al DiMeola, John McLaughlin und Paco de Lucia In Google-Kalender eintragen Moderation: Beatrix Gillmann