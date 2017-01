Bayern 4 10:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 87 A-Dur, "Pariser" (Concentus Musicus, Leitung: Nikolaus Harnoncourt)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: "Ch'io mi scordi di te - Non temer, amato bene" KV 505 (Christiane Karg, Sopran; Malcolm Martineau, Hammerklavier; Arcangelo, Leitung: Jonathan Cohen)<ek><bk>Johannes Brahms: Serenade D-Dur op. 11 (Ensemble Roseau)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Sinfonische Variationen op. 78 (Prager Philharmoniker, Ltg.: Jakub Hru?a)<ek>. In Google-Kalender eintragen