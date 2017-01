Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Querköpfe Kabarett, Comedy & schräge Lieder Wem die Jugend dämmert. Ein Porträt des deutschen Kabarettmeisters Matthias Ningel Merken In seinen Liedern analysiert er die Malaisen seiner Generation scharfsinnig und pointiert, frisch und musikalisch mitreißend. Sein neues Programm heißt "Jugenddämmerung" und handelt von der beschwerlichen Zeit des Erwachsenwerdens. "Humorist und Liedermacher" nennt sich der 29-jährige Matthias Ningel aus Mainz. Eine aufregende Zeit liegt hinter dem studierten Schulmusiker: Neun Monate lang spielte er in der Kabarett-Bundesliga und tourte gemeinsam mit 14 anderen Kabarettisten quer durch Deutschland. Am Ende setzte er sich durch: Seit Herbst 2016 darf er sich Deutscher Kabarettmeister nennen. In Google-Kalender eintragen