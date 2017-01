puls 4 03:05 bis 04:35 Komödie Joe Jedermann USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Joe Scheffer (Tim Allen), kleiner Videospezialist in einem mächtigen Pharmakonzern, wird ausgerechnet an jenem Tag, als er seine zwölfjährige Tochter (Hayden Panettiere) mit zur Arbeit nimmt, von einem rabiaten Kollegen (Patrick Warburton) in aller Öffentlichkeit brutal gedemütigt. Als Scheffer seinen Erzfeind daraufhin zu einem Faustkampfduell herausfordert, wirkt sich die damit verbundene, innerbetriebliche Publicity sofort positiv auf seine Karriere aus. Leider ist sein Gegner nicht eben ein Hänfling. Kurzerhand nimmt Scheffer Nachhilfeunterricht bei einem B-Movie-Actionheld (James Belushi).

Tim "Tool Time" Allen, im Fernsehen längst ein Superstar, erweist sich auch auf der Leinwand als perfekte Verkörperung des Mannes aus dem Volk und als Zugpferd für Freunde naiv-sympathischer Familienkomödien. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tim Allen (Joe Scheffer) Julie Bowen (Meg Harper) Kelly Lynch (Callie Scheffer) Greg Germann (Jeremy) Hayden Panettiere (Natalie Scheffer) Jim Belushi (Chuck Scarett) Patrick Warburton (Mark McKinney) Originaltitel: Joe Somebody Regie: John Pasquin Drehbuch: John Scott Shepherd Kamera: Daryn Okada Musik: George S. Clinton

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 406 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 206 Min. Soul Survivors

Horrorfilm

Tele 5 02:50 bis 04:05

Seit 56 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 06:00

Seit 46 Min.