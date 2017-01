puls 4 16:00 bis 17:50 Fantasyfilm Teuflisch USA, D 2000 2017-01-06 09:20 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sonderling Elliot Richards himmelt seit vier Jahren seine Kollegin Allison an. Sie nimmt ihn kaum wahr, als er ihr in einer Kneipe begegnet und in seinem Herzschmerz murmelt, dass er alles geben würde, Teil ihres Lebens zu sein. Satan erhört seinen Wunsch und erscheint in der unglaublich guten Figur einer Frau mit versengendem Sexappeal. Sie trickst den armen Elliot immer wieder aus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brendan Fraser (Elliot Richards) Elizabeth Hurley (Der Teufel) Frances O'Connor (Alison / Nicole) Miriam Shor (Carol) Orlando Jones (Daniel) Paul Adelstein (Bob) Rudolf Martin (Raoul) Originaltitel: Bedazzled Regie: Harold Ramis Drehbuch: Larry Gelbart, Peter Tolan Kamera: Bill Pope Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12