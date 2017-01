BR Fernsehen 15:35 bis 16:00 Magazin service: reisen Menorca D 2016 Live TV Merken Die UNESCO-Kommission hat die Baleareninsel Menorca als Biosphärenreservat ausgewiesen. An den ruhigen Urlaubsorten bieten neben Strandtagen Wander- oder Fahrradtouren Abwechslung. Beeindruckend sind die Megalithstätten auf der Insel. Menorca ist, wie der Name "die Kleinere" schon sagt, mit knapp 700 Quadratkilometern nur etwa ein Fünftel so groß wie Mallorca. Zwischen der Stadt Ciutadella im Westen und der Inselhauptstadt Mahón (katalanisch: Maó) im Osten liegen knapp 50 Kilometer. Aber auf diesem kleinen Raum zeigt Menorca viele verschiedene Gesichter: zwischen Wäldern versteckte Buchten, tiefe Schluchten, Felder und Weiden. Und an der Nordseite raue, fast skandinavisch anmutende Küstenabschnitte. Ihre nördliche Lage und der Nordwind Tramuntana sorgen für viel Luftfeuchtigkeit, die Temperaturen liegen in der Regel ein wenig unter denen auf Mallorca. Auf den ersten Blick erscheint Menorca wenig spektakulär und ist ganz gewiss kein Urlaubsziel für "Partylöwen". Die so verschiedenen Lebensräume für Tiere und Pflanzen auf der Baleareninsel haben die UNESCO-Kommission dazu bewogen, sie als Biosphärenreservat auszuweisen. Besucher finden hier vor allem in der Natur die Möglichkeit von Ruhe und Erholung. Für Abwechslung sorgen vor allem die beiden größten Städte Ciutadella und Maó sowie die beeindruckenden Ausgrabungsstätten prähistorischer Siedlungen, die überall auf der Insel zu besichtigen sind. Die Hauptreisezeit beginnt im Mai und endet im Oktober. Im Winter sind die meisten Hotels geschlossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: service: reisen