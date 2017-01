ProSieben 00:20 bis 00:50 Comedyserie Odd Couple Die Nacht der Macken USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken Oscar beschwert sich bei Felix, dass Emily zu oft in der gemeinsamen Wohnung ist und Oscar somit kein Freiraum für ein Privatleben bleibt. Felix und Emily beschließen daraufhin, Oscar etwas zu "entlasten" und die erste gemeinsame Nacht bei Emily zu verbringen. Statt der erwarteten Romantik entbrennt jedoch ein handfester Streit zwischen den beiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Perry (Oscar Madison) Thomas Lennon (Felix Unger) Lindsay Sloane (Emily) Yvette Nicole Brown (Dani) Wendell Pierce (Teddy) Geoff Stults (Murph) Originaltitel: The Odd Couple Regie: Phill Lewis Drehbuch: Dan O'Shannon Kamera: Mikel Neiers