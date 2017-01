Schweiz 2 22:50 bis 23:25 Reportage Winter-Challenge Atemberaubender Tauchrekordversuch unter Eis CH 2013 Stereo Merken Sechs Sportler, ein Ziel: in diesem Winter den lang gehegten Traum verwirklichen. Die sportlichen Herausforderungen der Helden und Heldinnen bei der SRF-Serie "Winter-Challenge" sind spektakulär: Sie kämpfen gegen meterhohe Wellen und Temperaturen um minus 50 Grad Celsius. Sie führen einen Wettlauf gegen die Zeit an gigantischen Felswänden und in tiefen Schluchten. Sie streben nach neuen Weltrekorden unter Eis, auf Pisten und auf Wasser. Am nördlichen Polarkreis, am südlichsten Zipfel Amerikas, in der Reussschlucht und im Berner Oberland kämpfen sie alle gegen Erschöpfung und Kälte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Peter Colat (Apnoe-Taucher) Originaltitel: Winter-Challenge