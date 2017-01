ORF 2 15:15 bis 16:00 Serien Grand Hotel Folge: 10 Durst nach Rache E 2012 2017-01-05 11:00 Stereo 16:9 Merken Cristina ist aufgetaucht und erzählt Julio von einem Brief, dessen Inhalt das Schicksal des Grand Hotel auf den Kopf stellen könnte. Diego wird verhaftet und die Verlobung mit Alicia gelöst, während diese sich ins Hotel schleich um den geheimnisvollen Brief aufzutreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adriana Ozores (Doña Teresa) Amaia Salamanca (Alicia Alarcón) Yon González (Julio Olmedo) Eloy Azorín (Javier Alarcón) Fele Martínez (Alfredo Vergara) Manuel De Blas (Benjamín) Pep Anton Muñoz (Ayala) Originaltitel: Gran Hotel Regie: Sílvia Quer Drehbuch: Ramón Campos, Gema R. Neira Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 16