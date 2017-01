ORF 3 20:15 bis 22:05 Abenteuerfilm Die Drei Musketiere GB, USA 1973 Nach dem Roman von Alexandre Dumas 2017-01-05 09:35 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1625 zieht der abenteuerlustige Bauernsohn d'Artagnan aus der Casogne nach Paris. Seine unbeholfene Art macht ihn überall zum Gespött der Leute. Doch bald kann er seine Fechtkunst unter Beweis stellen. So wird er Rekrut bei den Musketieren König Ludwigs XIII. Mit seinen neu gewonnenen Freunden Athos, Aramis und Porthos macht er sich daran, eine Hofintrige Kardinal Richelieus zu durchkreuzen. In den Hauptrollen: Oliver Reed, Raquel Welch, Richard Chamberlain, Michael York, Frank Finlay, Christopher Lee , Roy Kinnear, Faye Dunaway, Charlton Heston. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael York (D'Artagnan) Oliver Reed (Athos) Richard Chamberlain (Aramis) Frank Finlay (Porthos) Raquel Welch (Constanze Bonacieux) Faye Dunaway (Milady de Winter) Charlton Heston (Kardinal Richelieu) Originaltitel: The Three Musketeers Regie: Richard Lester Drehbuch: George MacDonald Fraser Kamera: David Watkin Musik: Michel Legrand Altersempfehlung: ab 12

