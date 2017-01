ORF 1 04:35 bis 05:20 Krimiserie Navy CIS: L.A. Dünnes Eis USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein Berater des Pentagon wird in Bahrein für einen USB-Stick, der Informationen über pakistanische Atomwaffen enthält, getötet. Callen und Sam arbeiten zusammen, um einen Gurkha, einen nepalesischen Elite-Soldaten, zur Mitarbeit zu bewegen. Er soll dem Team helfen, an den USB-Stick zu kommen. Währenddessen scheinen Deeks und Kensi bereit zu sein, eine Beziehung miteinander einzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: Dave Kalstein, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16