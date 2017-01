ORF 1 03:15 bis 03:55 Serien Smash Der Callback USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Verantwortlichen sind sich uneinig, ob sie Ivy oder Karen als Marilyn Monroe besetzen sollen. Daraufhin veranstaltet der exzentrische Regisseur Derek einen Callback, in dem eine Szene des Musicals mit Tänzern einstudiert wird. Inzwischen sind Julia und Tom am Verzweifeln, als sie erfahren, dass die Adoption sich noch zwei Jahre hinziehen kann. Und Eileen hat Angst ihren brillanten Regisseur an ihren Ex-Mann zu verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Julia Houston) Jack Davenport (Derek Wills) Katharine McPhee (Karen Cartwright) Megan Hilty (Ivy Lynn) Christian Borle (Tom Levitt) Anjelica Huston (Eileen Rand) Raza Jaffrey (Dev Sundaram) Originaltitel: Smash Regie: Michael Mayer Drehbuch: Theresa Rebeck Kamera: M. David Mullen Musik: Marc Shaiman, Scott Wittman

