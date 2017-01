Schweiz 1 02:00 bis 02:45 Magazin Rundschau Das aktuelle Polit- und Wirtschaftsmagazin Europa zittert vor Le Pen: Frankreich steht vor einem radikalen Neuanfang / Wundermittel Olympia: Das Mega-Event soll den Wintertourismus retten / Pistole im Anschlag: Schweizer decken sich zum Selbstschutz mit Waffen ein CH 2017 2017-01-05 11:30 Stereo HDTV Merken Europa zittert vor Le Pen: Frankreich steht vor einem radikalen Neuanfang: Über Jahrzehnte wählten die Arbeiterinnen und Arbeiter im nordostfranzösischen Florange sozialistisch. Dann baute die Industrie Arbeitsplätze ab. Der bürgerliche Sarkozy konnte nichts dagegen tun. Der sozialistische Hollande versagte ebenfalls. Nach Jahren des Niedergangs hofft Florange und halb Frankreich auf einen radikalen Neuanfang. Le Pen steht bei den ehemaligen Arbeiterinnen und Arbeitern hoch im Kurs. Die Parallelen zur Trump-Wahl lassen halb Europa zittern. Wundermittel Olympia: Das Mega-Event soll den Wintertourismus retten: Schneekanonen neben braunen Wiesen machen noch keinen Winter. Um den Niedergang des Wintertourismus auszubremsen, setze die Bündner und Walliser Bevölkerung auf eine erneute Olympiakandidatur. Das Mega-Event soll neue Gäste anlocken und gilt als letzte Chance. Jon Pult aber will die Party verhindern: Olympia bringe gar nichts. Der Bündner SP-Grossrat verteidigt im Studio bei Sandro Brotz seinen Pessimismus. Pistole im Anschlag: Schweizer decken sich zum Selbstschutz mit Waffen ein: Gegen dreissig Prozent mehr Anträge für einen Waffenerwerbsschein sind 2016 gestellt worden - das zeigen erste Zahlen einiger Kantone. Der Waffenboom also hält an: Immer mehr Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich sicherer mit der Waffe in der Hand. Reportage aus den Schweizer Waffenkellern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandro Brotz Originaltitel: Rundschau