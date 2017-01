Schweiz 1 00:05 bis 01:15 Dokumentation Guets Neus - schöö, wüescht ond schööwüescht CH 2011 Stereo HDTV Merken Einer alten Tradition folgend, sind die Silvesterkläuse im Kanton Appenzell Ausserrrhoden zwei Mal jährlich zauernd, tanzend und schellend unterwegs. Am alten (13. Januar) und am neuen ( 31. Dezember) ziehen die schönen, wüsten und schönwüsten Schuppel (Gruppen aus mehreren Chläusen) mit ihren Masken und Hauben, Schellen und Rollen von Haus zu Haus und wünschen den Bewohnern mit dem Gesang der nur hier gepflegten Klausenzäuerli ein gutes Neues Jahr. Geister sollen die Furcht erregenden Naturkläuse in früheren Zeiten mit wildem Tanz und lautem Geschell vertrieben haben. Heute geht es beim lebendigen Brauch, der nur in wenigen Gemeinden im Appenzellerland praktiziert wird, um die Pflege eines einzigartigen Kulturerbes und der Gemeinschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Guets Neus - schöö, wüescht ond schööwüescht Regie: Thomas Lüchinger