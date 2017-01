Schweiz 1 20:05 bis 20:55 Quiz Top Secret CH 2016 2017-01-04 01:15 Stereo HDTV Merken Die erste "Top Secret"-Sendung im neuen Jahr ist eine Premiere: Der 24-jährige Winterthurer Joel Toggenburger meistert die Quizrunden in Gebärdensprache. An einem Kandidatencasting hat er sich mit seiner sympathischen und offenen Art durchgesetzt und sich danach monatelang auf seinen Auftritt bei Roman Kilchsperger vorbereitet. Von Geburt an gehörlos meistert Joel seinen Alltag problemlos. Die Teilnahme an einer Quizsendung ist jedoch eine ganz spezielle Herausforderung, von der er schon immer geträumt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Roman Kilchsperger Originaltitel: Top Secret