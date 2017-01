Schweiz 1 16:35 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Neustart D 2016 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Es tun sich einige Veränderungen auf im Johannes-Thal-Klinikum: Assistenzärztin Elly Winter hat eine schwierige Entscheidung getroffen und stellt sich nun den Konsequenzen. Auch Wolfgang Berger hat eine Entscheidung getroffen, welche die Geschicke des Klinikums massgeblich bestimmt - sehr zum Ärger von Professor Patzelt. Denn die neue Kollegin und brillante Neurochirurgin Franziska Ruhland ist nicht bloss als Oberärztin nach Erfurt gekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Jan Bauer Drehbuch: Tina Fürneisen