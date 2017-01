Schweiz 1 15:05 bis 16:35 Liebesfilm Inga Lindström - Sehnsucht nach Marielund D 2004 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Schon viele Jahre war Lena nicht mehr bei ihrer Familie in den Schären, denn ein dunkles Geheimnis liegt über ihrer Vergangenheit. Zu sehr hatte sie Angst, dass eine Rückkehr nach Lagerberg die alten Wunden wieder aufreissen könnte. Doch als ihr Vater mit einem Boot verunfallt, beschliesst Lena, ihn zu besuchen. Die Wiedersehensfreude ist gross, obwohl Björn spürt, dass seine Tochter das Vergangene noch nicht verarbeitet hat und vielleicht bald wieder abreisen wird. Ihre Patin Elinor, die auf dem traumhaften Anwesen Marielund lebt, geht Lena allerdings konsequent aus dem Wege. Als der attraktive Architekt Magnus Jacobsson mit seiner elfjährigen Tochter als Feriengast anreist, funkt es sofort zwischen ihm und Lena. Aber beide wollen sich ihre Gefühle nicht eingestehen. Lena hat es bislang vermieden, tiefe Gefühle zuzulassen aus Angst, wieder einen geliebten Menschen zu verlieren. Ausserdem ist Magnus verheiratet. Beide fühlen sich trotzdem unwiderstehlich zueinander hingezogen. Als sie sich schliesslich auf der kleinen Insel inmitten des malerischen Sees in der Nähe des lagerbergschen Anwesens treffen, ist beiden klar, dass es Liebe ist. Doch Lenas Glück währt nicht lange. Eine Begegnung mit Elinor bringt sie völlig aus der Fassung. Das dunkle Geheimnis, das sie mit ihrer Patin verbindet, ist für Lena immer noch ein Albtraum. Und als sie auch noch herausfindet, dass Magnus nur in Lagerberg Ferien macht, weil er an dem Anwesen von Elinor interessiert ist, ist sie tief getroffen und will abreisen. Sie fühlt sich verraten und ungeliebt. Aber dann ist plötzlich die kleine Emma bei einem Ausritt verschwunden, und Magnus und Lena machen sich gemeinsam auf die Suche. Dieser Tag wird ihre Liebe auf eine ganz besondere Probe stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Habermann (Lena Lagerberg) Daniel Morgenroth (Magnus Jacobsson) Reiner Schöne (Björn Lagerberg) Nicole Mieth (Emma Jacobsson) Carin C. Tietze (Ingrid Holm) Karin Dor (Elinor Frödin) Alban Hansen (Lasse Holm) Originaltitel: Inga Lindström: Sehnsucht nach Marielund Regie: Karola Meeder Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Frank Brünner Musik: Richard Blackford