Schweiz 1 13:20 bis 14:10 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 37 Qualvolle Nähe D 2007 Stereo Merken In die Klinik wird ein namenloser Patient nach einer Überdosis Heroin eingeliefert. Es handelt sich um Fabian Althaus, den Sohn von Doktor Rolf Kaminski. Die Verwandtschaft bemerkt jedoch niemand, da Fabian den Namen seiner Mutter angenommen hat. Doktor Globisch kümmert sich um ihn. Als Kaminski mitbekommt, dass sein Sohn in der Klinik liegt, versucht er, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen. Doch daran liegt Fabian nichts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arzu Bazman (Schwester Arzu) Rolf Becker (Otto Stein) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Maren Gilzer (Schwester Yvonne) Jutta Kammann (Oberschwester Ingrid Rischke) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Esther Wenger Drehbuch: Thorsten Lenkeit Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 376 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 12:00 bis 16:10

Seit 130 Min. 17.000 Kilometer KANADA

Reportage

3sat 13:45 bis 14:30

Seit 25 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:45

Seit 25 Min.