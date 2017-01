Schweiz 2 23:25 bis 01:55 SciFi-Film Watchmen - Die Wächter USA 2009 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1985 wird in seinem Appartement Edward Blake (Jeffrey Dean Morgan) ermordet, besser bekannt als der Comedian. Weil Blake, ein berüchtigter Veteran der Watchmen war - einer Bewegung maskierter Helden -, schiessen die Theorien über die Täterschaft schnell ins Kraut. Zuletzt diente er Präsident Nixon als Ein-Mann-Mordkommando, bis dieser 1977 die maskierten Vigilanten verbot. In Pension gingen damals neben dem Comedian auch Laurie Jupiter (Malin Akerman), besser bekannt als Silk Spectre II, Dan Dreiberg (Patrick Wilson) alias Nite Owl und Ozymandias (Matthew Goode), der später unter seinem richtigen Namen Adrian Veidt ein gigantisches Wirtschaftsimperium aufbaute. Offiziell im Einsatz blieb einzig Laurie Jupiters Freund Jon Osterman (Billy Crudup), der einst bei einem Experiment verstrahlt wurde und damit zum Übermenschen Doktor Manhattan mutierte. Mit ihm verfügten die US-Amerikaner seitdem über eine unbezwingbare Waffe, die es ihnen erlaubte, den Vietnamkrieg zu gewinnen und die Russen - trotz Atompatt - zu dominieren. Ebenfalls maskiert blieb Walter Kovacs alias Rorschach (Jackie Earle Haley), der seit dem Vermummungsverbot illegal Jagd auf Missetäter macht. Weil er sich im Untergrund befindet, kann er mit seiner Vermutung, dass hinter dem Mord an Blake eine mächtige Verschwörung steckt, nicht an die Öffentlichkeit gehen. Immer tiefer führen ihn seine Privatermittlungen in einen mysteriösen Sumpf. Gleichzeitig versucht er, seine ehemaligen Kollegen zu reaktivieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Åkerman (Laurie Jupiter / Silk Spectre II) Billy Crudup (Jon Osterman / Dr. Manhattan) Matthew Goode (Adrian Veidt / Ozymandias) Jackie Earle Haley (Walter Kovacs / Rorschach) Jeffrey Dean Morgan (Edward Blake / Comedian) Patrick Wilson (Dan Dreiberg / Nite Owl II) Carla Gugino (Sally Jupiter / Silk Spectre) Originaltitel: Watchmen Regie: Zack Snyder Drehbuch: David Hayter, Alex Tse Kamera: Larry Fong Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16