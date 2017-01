Schweiz 2 22:05 bis 22:35 Dokumentation Beckham - Aus Liebe zum Spiel GB 2015 Stereo Merken Seit 2005 ist David Beckham Unicef-Botschafter. Die Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gipfelt zehn Jahre später in der Gründung des Hilfsfonds 7, der sich weltweit engagiert. Aus diesem Anlass besucht der englische Fussballstar alle sieben Kontinente einschliesslich der Antarktis, um dort Fussball zu spielen und auf ausgewählte Hilfsprojekte aufmerksam zu machen. Die zehntägige Weltreise gipfelt in einem Wohltätigkeitsmatch zweier Weltauswahl-Mannschaften in Beckhams altem Heimatstadion Old Trafford in Manchester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: For the Love of the Game

