Schweiz 2 08:45 bis 09:40 Dokumentation Rick Stein - Langes Wochenende Bologna GB 2016 HDTV Merken Der beliebte englische Koch und Autor Rick Stein begibt sich auf eine umwerfende kulinarische Reise durch verschiedene Länder und Kochkulturen. In Spanien reist Rick im Campingbus durch grossartige Regionen des Landes, auf der Suche nach der wahren Seele der spanischen Küche fernab von Paella und Tapas. Auf seiner Entdeckungsreise durch Indien sind es die Küchen von Westbengalen und Tamil Nadu, die es Rick angetan haben. Auch die Mittelmeerregion und den fernen Osten bereist Rick - immer auf der Suche nach traditionellen Gerichten, den besten Zutaten und ungewöhnlichen Rezepten. Rick Stein nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise quer durch die faszinierende Welt des Kochens in allen Weltgegenden. Er besucht dabei Orte, die neben dem lebendigen Gefühl von Individualität auch durch ihren Geist, ihre Geschichte und einzigartige Lebensmittel bestechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rick Stein's Long Weekends