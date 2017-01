Animal Planet 03:40 bis 04:25 Dokusoap Wildnis wider Willen Grüne Hölle USA 2012 Merken Matt Graham wurde von seinen besten Freunden in Handschellen gekidnappt und in der Wildnis ausgesetzt: mitten im Dschungel von Costa Rica. Dort leben rund 130 verschiedene Schlangenarten, außerdem Wespen, Ameisen, Jaguars und Krokodile. Doch wenn jemand mit dieser Extremsituation umzugehen weiß, dann ist es der Survival-Instrukteur aus Utah. Matt ist Primitive-Skills-Experte und lehrt Überlebenstechniken in der Wildnis. Wo andere aufgeben, schlägt er sich mit einfachsten Mitteln durch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dude, You're Screwed

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 409 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 209 Min. Soul Survivors

Horrorfilm

Tele 5 02:50 bis 04:05

Seit 59 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 06:00

Seit 49 Min.