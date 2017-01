Animal Planet 13:30 bis 14:15 Dokumentation Tierpolizei Miami Der Großeinsatz USA 2009 Merken Miami, Florida: Die Metropole im Sunshine State der USA ist nicht nur Heimat von rund 400.000 Menschen, sondern auch von zahlreichen Tierarten. Geraten sie in Not, greift eine Spezialeinheit der Polizei ein: die "Animal Services Unit", kurz ASU. Ihre 20 Mitglieder sind im Umgang mit wilden und domestizierten Tieren bestens geschult. Vom entlaufenen Hund bis zum Alligator, der auf dem Highway ein Sonnenbad nimmt: Die Animal Control Officers der "Tierpolizei Miami" sind jeden Tag rund um die Uhr zwischen South Beach und den Everglades im Einsatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Animal Police

