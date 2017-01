Animal Planet 09:05 bis 09:50 Dokusoap Der Katzenflüsterer Tweets und Terror USA 2014 Merken Tiertrainer Jackson Galaxy fährt heute zu Adrienne, Todd und deren Kater Billy. Adrienne ist Model und twittert Katzenstorys in die Welt hinaus. Ihr Stubentiger zerstört dagegen die Einrichtung. Und während Adriennes Freund den nervtötenden Billy aus dem Haus werfen will, droht Adrienne, eher Todd auszuquartieren. Die Situation klingt recht verfahren, und Jackson hofft sehr, dass er hier noch etwas retten kann. Nach erster Analyse stellt sich heraus, dass die Zerstörungswut des Siamkaters nur eine Ursache hat: pure Langeweile! Wenn seine Besitzer ihre Möbel und auch ihre Beziehung retten wollen, müssen sie sich mehr mit Billy beschäftigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell