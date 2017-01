Servus TV 13:35 bis 16:00 Komödie Glauben ist alles! USA 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Brian (Edward Norton) und Jake (Ben Stiller) sind seit der Schulzeit eng befreundet. Beide, sowohl Brian als auch Jake, haben sich ihrem Glauben verschrieben und eine Karriere als Seelsorger eingeschlagen. Brian ist als toleranter und modern eingestellter katholischer Priester in seiner Gemeinde sehr beliebt, ebenso Jake, der zum Rabbi geworden ist. Jake steht sogar eine Beförderung bevor, doch dazu müsste er verheiratet sein. Da erscheint es wie ein Wink des Himmels, als Anna (Janna Elfman), die gemeinsame Jugendfreundin von Brain und Jake, zu Besuch nach New York kommt. Tatsächlich dauert es nicht lange, bis Jake und die hübsche, inzwischen erfolgreiche Geschäftsfrau ein Liebespaar sind. Der Haken dabei: Anna ist keine Jüdin und eine Heirat deshalb eigentlich unmöglich. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. Auch Brian hat sich in Anna verliebt, und würde dafür sogar sein Zölibat aufgeben. Edward Norton ist vielen vor allem als Schauspieler anspruchsvoller Rollen bekannt ("Fight Club", "Birdman"). Mit der romantischen Filmkomödie "Glauben ist alles" versucht sich der gebürtige Bostoner erstmals auch als Regisseur. Ein durchaus gelungenes Debüt, denn Norton hat die Geschichte einer komplizierten Liebes-Dreierbeziehung vor religiösem Hintergrund leicht und schwungvoll inszeniert, ohne in Klischees und Stereotypen zu verfallen. Die Schauspieler-Leistungen sind allesamt hervorragend, angefangen von Autor-Regisseur Edward Norton (Brian) über Ben Stiller (Jake), Janna Elfman (Anna) bis hin zu den mit Eli Wallach, Anne Bancroft und Regie-Kollege Milos Forman namhaft besetzten Nebenrollen. Der mehrfach ausgezeichnete, Oscar prämiierte Komponist Elmer Bernstein schrieb die Filmmusik. Für Bernstein war es die vorletzte Arbeit fürs Kino in seiner langen, glorreichen Karriere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Stiller (Rabbi Jake Schram) Edward Norton (Pater Brian Finn) Jenna Elfman (Anna Riley) Anne Bancroft (Ruth Schram) Eli Wallach (Rabbi Ben Lewis) Ron Rifkin (Larry Friedman) Milos Forman (Pater Havel) Originaltitel: Keeping the Faith Regie: Edward Norton Drehbuch: Stuart Blumberg Kamera: Anastas N. Michos Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 6