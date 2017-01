Servus TV 10:10 bis 11:10 Dokumentation Discovery Atlas Indien (1/2) USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Indien aus dem Blickwinkel seiner unterschiedlichen Bewohner, die das kulturell vielfältige und geschichtlich reiche Land erst ausmachen. Mit über 1,2 Milliarden Einwohnern stellt Indien, nach China, das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt dar. Indien ist auch einer der weltweit zehn größten Staaten. Politisch und wirtschaftlich entwickelt sich das geschichtsträchtige Land langsam zu einer Großmacht. Doch Indien ist auch ein kulturell sehr reicher und vielfältiger Staat, mit zahlreichen verschiedenen Völkern, Religionen und Glaubensbekenntnissen. Toleranz wird dabei groß geschrieben. Die Dokumentation zeigt Indien, wie es sich gegenwärtig in einer Zeit des Umbruchs befindet, und gibt dabei einen spannenden Einblick in ein Land, in dem zunehmend die östliche und westliche Kultur miteinander verschmelzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Discovery Atlas Regie: William Hicklin Drehbuch: William Hicklin Kamera: Brian McDairmant Musik: David Rhodes