Nick 03:30 bis 03:55 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Überlebenstipps für das neue Halbjahr / Überlebenstipps für Wahlfächer USA, D 2005 Wieder da Merken Überlebenstipps für das neue Halbjahr: Für das neue Halbjahr hat sich Ned viel vorgenommen: Er möchte in Chemie besser werden, seine Pflichtlektüre ausnahmsweise wirklich lesen und endlich Suzie Crabgrass küssen. Das wird allerdings schwierig, denn Suzie geht gerade mit Loomer. Doch Ned hat Glück im Unglück - Loomer würde Suzie am liebsten schnell wieder loswerden. Ned ist natürlich sofort bereit, seinem Rivalen behilflich zu sein... Überlebenstipps für Wahlfächer: Ned und seine Freunde müssen sich zwischen vielen verschiedenen Wahlfächern entscheiden. Und das ist gar nicht so leicht. Cookie will wieder in die Alltagswissenschaft, aber Ned nicht. Ned möchte zum Kochen, da will aber kein anderer hin. Moze möchte gern zum Werkunterricht, steht mit ihrer Meinung aber ebenfalls alleine da. Nachdem sie alle einige Fächer ausprobiert haben, finden sie die Lösung: Alltagswissenschaft Extrem. Nur weiß Mr. Monroe noch nicht so genau, was eigentlich extrem daran ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon 'Cookie' Nelson-Cook) Jim J. Bullock (Mr. Monroe) Steve Bannos (Mr. Combover) Mary Bogue (Nurse Hunsucker) Breanna Bood (Choir Member) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Drehbuch: Scott Fellows Musik: Emerson Palame, Emilio Palame

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 405 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 205 Min. Soul Survivors

Horrorfilm

Tele 5 02:50 bis 04:05

Seit 55 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 06:00

Seit 45 Min.