Nick 17:05 bis 17:35 Kinderserie Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Die Blenderin USA 2014 Merken Nicky, Ricky, Dicky und Dawn sind Vierlinge, haben aber nur zwei Dinge gemeinsam: ihr Geburtsdatum und ihre Eltern. Geschwisterrivalitäten sind für sie an der Tagesordnung, doch gemeinsam lassen sich die vier von nichts und niemandem aufhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lizzy Greene (Dawn Harper) Casey Simpson (Ricky Harper) Mace Coronel (Dicky Harper) Aidan Gallagher (Nicky Harper) Allison Munn (Anne Harper) Brian Stepanek (Tom Harper) Jeanine Anderson (Old Tiffany) Originaltitel: Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Douglas Lieblein Musik: Scott Clausen, Chris Alan Lee Altersempfehlung: ab 6