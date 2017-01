Nick 08:55 bis 09:40 Trickfilm Ein Cosmo & Wanda Movie: Werd' erwachsen Timmy Turner! USA 2011 20 40 60 80 100 Merken In "Ein Cosmo&Wanda Movie: Werd' erwachsen Timmy Turner!" ist Timmy nicht länger ein 10-jähriges Kind, sondern ein junger Erwachsener im Alter von 23 Jahren. Allerdings weigert Timmy sich, sein wahres Alter anzuerkennen und benimmt sich weiterhin wie ein kleiner Junge: Er lebt noch bei seinen Eltern und geht in die 5. Klasse und das alles nur, um seine geliebten Elfen-Paten Cosmo und Wanda behalten zu dürfen. Doch dann geschieht es: Trudy, die einst trottelige, in Timmy dauerverliebte Nervensäge kehrt zurück nach Dimmsdale. Inzwischen ist Trudy eine bezaubernde Schönheit und Timmy verliebt sich rasch und unsterblich in sie. Jetzt sitzt Timmy in der Tinte: Soll er endlich erwachsen werden, mit Trudy an seiner Seite oder sich weiterhin wie ein Kind benehmen und Cosmo und Wanda behalten? Während Timmy noch überlegt, wie er am besten beides haben kann, sind die beiden Elfen in großer Gefahr: Ein Großindustrieller ohne Skrupel und Anstand möchte Cosmo und Wanda gefangen nehmen und ihre Elfenfähigkeiten für seine Zwecke einsetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Baby Poof) Daniella Monet (Tootie) Jason Alexander (Cosmo) Cheryl Hines (Wanda) Originaltitel: A Fairly Odd Movie: Grow Up, Timmy Turner! Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Butch Hartman, Scott Fellows Altersempfehlung: ab 6