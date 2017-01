Silverline 21:50 bis 23:30 Thriller Sushi Girl USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Sechs Jahre hat Fish im Gefängnis verbracht. Sechs Jahre, in denen er völlig auf sich allein gestellt war. Sechs Jahre, in denen er sein Maul gehalten hat, über den Überfall und die anderen Männer, die beteiligt waren. Jetzt ist Fish wieder auf freiem Fuss. Sein ehrenwertes Schweigen feiern die anderen Vier mit einem extravaganten Bankett: Auf dem nackten Körper einer schönen, jungen Frau wird Sushi gereicht. Ihr wurde beigebracht, völlig teilnahmslos zu bleiben. Das erweist sich zunehmend als schwierig, denn je weiter der Abend voranschreitet, desto mehr schlägt die Stimmung um, Aggression macht sich breit: Denn die vier Männer können einfach nicht anders, als alte Wunden zu öffnen, um herauszufinden, wo die Beute des Überfalls versteckt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Todd (Duke) James Duval (Francis) Noah Hathaway (Fish) Andy Mackenzie (Max) Mark Hamill (Crow) Cortney Palm (Sushi Girl) Danny Trejo (Schlomo) Originaltitel: Sushi Girl Regie: Kern Saxton Drehbuch: Kern Saxton, Destin Pfaff Kamera: Aaron Meister Musik: Fritz Myers Altersempfehlung: ab 18