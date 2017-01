Silverline 20:15 bis 21:50 Western Sukiyaki Western Django J 2007 20 40 60 80 100 Merken Einige hundert Jahre nach der Schlacht von Dannoura stehen sich die verfeindeten Klans von Genji und Heike in einer ärmlichen Bergstadt gegenüber, in der ein Schatz vergraben liegen soll. Während sich die Gangs auf ihre Auseinandersetzung vorbereiten, kommt ein namenloser Fremder in die Stadt. Beide Klans bemühen sich um die Dienste des Fremden und erkennen nicht, dass er nur auf eigene Rechnung arbeitet und sie gegeneinander ausspielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hideaki Itô (Gunman) Masanobu Andô (Yoichi) Kôichi Satô (Taira no Kiyomori) Kaori Momoi (Ruriko) Yûsuke Iseya (Minamoto no Yoshitsune) Renji Ishibashi (Village Mayor) Yoshino Kimura (Shizuka) Originaltitel: Sukiyaki Western Django Regie: Takashi Miike Drehbuch: Takashi Miike, Masa Nakamura Musik: Kôji Endô Altersempfehlung: ab 18

