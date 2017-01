Silverline 17:05 bis 18:25 SciFi-Film Wasteland USA 2011 20 40 60 80 100 Merken In naher Zukunft ist unser Ökosystem kollabiert, hunderte Sandstürme haben aus der Welt ein postapokalyptisches Wasteland gemacht. Keo und seine Familie haben überlebt, werden aber von einer religiösen Sekte angegriffen. Sie ermorden Keos Frau und kidnappen seinen Sohn. Keo überlebt schwer verletzt und will nur noch eines: Rache! Jahrelang sucht er die Sekte in einer Welt, in der es keinerlei Zivilisation gibt nur Kannibalen und Mutanten, die Horror und Schrecken verbreiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Garret Sato (Keo Tanaka) Derrel Maury (Caine) Janelle Velasquez (Rachel Torro) Jordan Lawson (Bygones / Kleg) Ira Katz (Harrod) Lucky Sagiao (Bloat) Jagger Chase (Jacob Tanaka) Originaltitel: Wasteland Regie: Kantz Drehbuch: Lucas Culshaw, Kantz Musik: Sean Gordon, Salvador Perales Altersempfehlung: ab 16