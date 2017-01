Zee.One 00:40 bis 03:15 Actionfilm Ra.One-Superheld mit Herz IND, USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Nachdem er eine Reihe von Flops produziert hat, steht Computerspiel-Entwickler Shekhar unter Druck. Um die Firma zu retten, braucht er dringend einen Erfolg. Da bringt ihn sein kleiner Sohn Prateek auf die rettende Idee: Der Gegenspieler muss die stärkere Figur des Games sein, ausschaltbar nur auf dem höchsten Spiel-Level. Zusammen mit seiner Frau Sonia programmiert Shekhar daher den gestaltwandelnden Bösewicht Ra.One, benannt nach einem hinduistischen Dämon. Sein gutherziges Gegenstück wird G.One. Das Spiel verspricht ein riesiger Erfolg zu werden. Doch als Prateek einen äußerst erfolgreichen Testlauf absolviert, hat das ungeahnte Folgen: Der selbstdenkende Algorithmus, der Ra.One zugrunde liegt, begreift den Gamer als Konkurrenz und beschließt, ihn aus dem Weg zu räumen. Durch eine Schwachstelle im System gelingt es der Computerfigur, in die reale Welt zu entkommen. Rasch versuchen Shekhar und Sonia, auch G.One zum Leben zu erwecken, um den außer Kontrolle geratenen, äußerst gewalttätigen Ra.One in Schach zu halten. Ein Kampf der Superlative beginnt. Mit dem bildgewaltigen Fantasy-Werk "Ra.One" legte Shah Rukh Khans Produktionsfirma Red Chillies Entertainment einen der teuersten indischen Filme aller Zeiten vor. Bereits zum Start-Wochenende brach der Erfolg an den Kinokassen sämtliche Rekorde. Für seine technischen Errungenschaften gewann die 3-D-Produktion zudem mehrere Filmpreise. Mit Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor und Arjun Rampal in den Hauptrollen sowie Gastauftritten von Priyanka Chopra und Sanjay Dutt versammelt der adrenalingeladene Actionstreifen Bollywoods Top-Riege des Schauspielfachs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Shekhar Subramaniam/G.One) Kareena Kapoor (Sonia S. Subramanium) Arjun Rampal (Ra.One) Armaan Verma (Prateek) Shahana Goswami (Jenny Nayar) Sanjay Dutt (Khalnayak) Priyanka Chopra (Khalnayaks Freundin) Originaltitel: Ra.One Regie: Anubhav Sinha Drehbuch: Anubhav Sinha Kamera: Nicola Pecorini Musik: Vishal-Shekhar Altersempfehlung: ab 12