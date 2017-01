BonGusto 21:25 bis 22:05 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Holger Stromberg D Merken In dieser Folge mit Holger Stromberg: Heute besucht der vielleicht wichtigste Koch Deutschlands die "meine Familie & ich" Redaktion. Holger Stromberg ist Koch der deutschen Nationalmannschaft und somit von entscheidender Bedeutung, was die Spielstärke der Nationalkicker betrifft. Das Ausnahmetalent ist genau der richtige Gast für Fußballfan und Küchenchef Jörg Götte. Denn neben Rezepten auf Sterneniveau darf er auf die eine oder andere Anekdote aus dem Kreise der Fußballnationalmannschaft hoffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel