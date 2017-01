N24 Doku 00:10 bis 01:05 Dokumentation Der Atlantikwall USA 2005 Merken Vom Nordkap bis zur Biskaya: Über 5.000 Kilometer erstreckte sich der Atlantikwall entlang der West- und Nordküste Europas. In der Nazipropaganda symbolisierte das gewaltige Bauprojekt die Uneinnehmbarkeit der "Festung Europa" im Zweiten Weltkrieg. Rund 13.000 Bunker und Wehranlagen, vor allem an der französisch-belgischen Kanalküste, sollten eine See-Invasion der Alliierten verhindern. Am "D-Day" in der Normandie hielt das Bollwerk dem Angriff nicht einmal einen Tag lang stand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels