N24 Doku 21:05 bis 22:10 Dokumentation Superschiffe - Luxusliner Crystal Serenity CDN 2012 Merken Sie ist das wahrscheinlich exklusivste Hotel auf hoher See: die "Crystal Serenity". Während vergleichbare Schiffe immer einheitliche Strecken bereisen, begibt sich dieser Luxusliner in unterschiedliche Gewässer. Edelster Champagner, feinstes Essen und Decken aus ägyptischer Baumwolle sind hier eine Selbstverständlichkeit - denn die Gäste erwarten nur den besten Service. Wird die noble Idylle auf der "Crystal Serenity" einer anstrengenden dreimonatigen Fahrt standhalten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Ships

