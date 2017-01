N24 Doku 09:10 bis 09:50 Magazin Welt der Wunder Standfestes Kauwerkzeug: Woran beißt sich unser Gebiss die Zähne aus? Standfestes Kauwerkzeug: Woran beißt sich unser Gebiss die Zähne aus? D 2015 Merken Ohne sie könnten wir keine feste Nahrung zu uns nehmen und wären sogar beim Sprechen eingeschränkt: Doch können Zähne auch 7,5 Tonnen schwere Lasten ziehen? Und bei wie viel Druck bricht selbst das stärkste Gebiss auseinander? Außerdem: Ein kluger Kopf - "Welt der Wunder" besucht einen Tüfftler und seine spannenden Erfindungen. 3-Sterne-Menü für Astronauten - wie entsteht der kulinarische Genuss fürs All? Und: Migräneauslöser oder Glücklichmacher - was ist an Schoko-Mythen dran? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder