ProSieben 04:55 bis 05:15 Comedyserie Malcolm mittendrin Schmetterlinge USA 2005 2017-01-05 03:25 Während der Nachtschichten, die er mit Lois schieben muss, findet Malcolm heraus, dass im Laden unbemerkt ein Mann namens Norm wohnt. Da Norm ihm Informationen über Wendy liefert - eine Arbeitskollegin, in die er sich verguckt hat - verspricht Malcolm, ihn nicht zu verraten. Das jedoch führt dazu, dass Wendy ihn bald für einen Stalker hält ... Reese bringt unterdessen einen Karton Raupen mit nach Hause. Er freundet sich mit ihnen an und will beobachten, wie sie sich verpuppen. Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Dan Butler (Norm) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: David Grossman Drehbuch: Michael Glouberman Kamera: Mike Weaver, Michael Weaver Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12