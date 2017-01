ProSieben 00:50 bis 02:25 Actionserie Limitless Starthilfe / Das Erbe des Dschingis Khan USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Brian das NZT genommen hat, das ihm sein Jugendfreund Eli gegeben hat, ist er wie ausgewechselt. In wenigen Stunden erledigt er die Arbeit von Wochen und findet heraus, worum es sich bei der mysteriösen Krankheit seines Vaters handelt. Als der Rausch zu Ende ist, will er Eli um Nachschub bitten. Doch der Freund liegt erschossen in seinem schicken Apartment. Plötzlich steht Brian unter Mordverdacht. Gejagt vom FBI macht er sich auf die Suche nach dem wahren Täter ... Brians Start beim FBI verläuft anders, als er es sich vorgestellt hat. Statt draußen zu ermitteln, darf er nur im Innendienst Akten studieren. Rebecca und Boyle untersuchen derweil den rätselhaften Tod eines Enthüllungsjournalisten. Im Internet findet Brian heraus, dass der tödliche Unfall des Reporters durch eine ferngezündete Bombe ausgelöst worden sein könnte. Jetzt hält Brian nichts mehr am Schreibtisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen "Naz" Pouran) Bradley Cooper (Senator Eddie Morra) Patch Darragh (Cameron Finch) Daniel Eric Gold (Adam Honeycutt) Originaltitel: Limitless Regie: Marc Webb Drehbuch: Craig Sweeny, Marc Webb Kamera: Jimmy Lindsey, Jonathan Sela Musik: Paul Leonard-Morgan