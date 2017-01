ProSieben 20:15 bis 22:10 Actionserie Limitless Starthilfe / Das Erbe des Dschingis Khan USA 2015 2017-01-04 00:50 Dolby Digital HDTV Neu Neue Staffel Merken Der erfolglose Musiker Brian experimentiert mit der leistungssteigernden Droge "NZT". Als der Rausch zu Ende ist, will er seinen Freund Eli um Nachschub bitten. Doch der liegt erschossen in seinem schicken Apartment. Plötzlich steht Brian unter Mordverdacht und wird vom FBI gejagt ... Die Krimiserie basiert auf dem gleichnamigen Film mit Bradley Cooper aus dem Jahr 2011. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen "Naz" Pouran) Bradley Cooper (Senator Eddie Morra) Patch Darragh (Cameron Finch) Daniel Eric Gold (Adam Honeycutt) Originaltitel: Limitless Regie: Marc Webb Drehbuch: Craig Sweeny, Marc Webb Kamera: Jimmy Lindsey, Jonathan Sela Musik: Paul Leonard-Morgan