ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Vorwärts in die Zukunft USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Homer stirbt an einem Herzinfarkt. Dr. Frink kann den Verstorbenen jedoch klonen und ihm seine Persönlichkeit sowie seine Erinnerung einpflanzen, sodass ein völlig neuer Homer auf der Matte steht, der sich vom alten in nichts unterscheidet. In der fernen Zukunft: Homer existiert mittlerweile nur noch auf einem USB-Stick, der virtuell den Haushalt heimsucht. Marge hat die Schnauze voll und wirft ihn raus. Der virtuelle Homer zieht schließlich beim erwachsenen Bart ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: J. Stewart Burns Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12