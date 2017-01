ProSieben 12:25 bis 12:55 Comedyserie How I Met Your Mother Die perfekte Woche USA 2010 2017-01-05 05:55 Dolby Digital HDTV Merken Barney stellt sich der großen Herausforderung, innerhalb einer Woche jeden Abend eine Frau aufzureißen. In einem eingebildeten Interview mit einem berühmten Sportreporter blickt Barney auf diese Woche zurück, während er auf ein Gespräch mit seinem Chef wartet. Auch Barneys Clique nimmt regen Anteil an seinem Unternehmen. Ähnlich wie Barney, der um seinen Job fürchtet, versuchen die anderen, sich durch die Aktion von ihren eigenen Ärgernissen abzulenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Jim Nantz (Himself) Nick Swisher (Himself) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Craig Gerard, Matthew Zinman Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12