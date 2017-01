ProSieben 10:45 bis 11:10 Comedyserie The Middle Folge: 83 Der Kurs fürs Leben USA 2013 HDTV Merken Axl ist genervt - er muss mit seiner Schwester Sue den gleichen Schulkurs besuchen. Noch schlimmer kommt es jedoch für ihn, als die Geschwister für ein gemeinsames Projekt eingeteilt werden. Indessen versucht der Therapeut Dr. Fulton, Bricks Sozialkompetenzen auszubauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) David Foley (Dr. Fulton) French Stewart (Principal Cameron) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Roy Brown, Eileen Heisler, Deann Heline Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6