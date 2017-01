ProSieben 09:25 bis 09:50 Comedyserie The Big Bang Theory Die Mitbewohnervereinbarung USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldons vierteljährliche Notfallübung reißt Leonard aus dem Schlaf. Als Sheldon am nächsten Tag auch noch von Leonard verlangt, ihn trotz totaler Übermüdung zum Zahnarzt zu fahren, eskaliert die Situation ... Howard fiebert seinem Ausflug ins All entgegen. Raj überlegt sich für ihn einen schnittigen Spitznamen, den aber eigentlich die anderen Astronauten vergeben. Rajs Versuch, die Astronauten bei Howards Namensgebung zu beeinflussen, geht ordentlich daneben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver